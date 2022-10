Maria Cristina Pisani rieletta Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani

ROMA – Maria Cristina Pisani è stata confermata Presidente del Consiglio Nazionale Giovani per un secondo mandato, della durata di tre anni. La rielezione è avvenuta durante “Ora, Noi”, gli Stati Generali delle Politiche giovanili organizzati a Palazzo delle Esposizioni dall’organo cui è demandata la rappresentanza nella interlocuzione con le Istituzioni per ogni confronto sulle politiche che riguardano le politiche giovanili.

“Le istanze dei giovani devono diventare prioritarie e centrali nel dibattito pubblico, ancor più in un periodo storico delicato come quello che stiamo attraversando. Mi impegnerò in tal senso anche per i prossimi tre anni, favorendo l’inclusione delle esigenze delle nuove generazioni nell’agenda politica e nelle politiche socio-economiche dei prossimi anni” ha dichiarato la Presidente. “Ringrazio infine tutte le associazioni per la fiducia che hanno nuovamente riposto in me confermando l’incarico di Presidente per i prossimi tre anni” ha concluso Pisani.

Nel corso del congresso sono stati inoltre eletti consiglieri del CNG: Veronica Barbati, Simone Forte, Alessandro Fortuna, Vittorio Gattari, Francesco Marchionni, Maicol Pizzicotti Busilacchi, Enrico Pulieri Vincenzo Riemma, Lorenzo Zardi e Andrea Zuddas.

