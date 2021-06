LETTERATURA INTERNAZIONALE: ULTIME PUBBLICAZIONI

L’approccio terapeutico della dose standard si esprime al meglio attraverso la forma “dose banding”, sacche che soprattutto in ambito chemioterapeutico consentono risparmio di tempo di preparazione e ottimizzazione dell’intero processo. Nell’ultimo anno sono state pubblicate sulla letteratura internazionale alcuni studi (tutti indicizzati su PubMed) che riportano esperienze sviluppate in ambiti differenti. Tra questi segnaliamo Dose banding of intravenous ganciclovir: Banding scheme proposal and audit of toxicity and efficiency, uno studio appena stato pubblicato dal Journal of Clinical Pharmacy and Therapeuticsa firma di Monserrat Rodriguez e riporta uno studio sviluppato all’interno del servizio di Farmacia dell’Hospital Clinic di Barcellona, con la collaborazione dell’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Sunyer (IDIBAPS) sempre della metropoli catalana. Obiettivo dello studio: verificare sicurezza ed efficienza di un sistema dose banding. Ulteriore studio pubblicato negli ultimi mesi è invece Long-term physico-chemical stability of 5-fluorouracile at standardised rounded doses (SRD) in MyFuser® portable infusion pump, un lavoro firmato da Melanie Closset (Drug stability Researc Group, Centre Hospitalier Universitaire, UCL Namur, Belgio) e da un team franco-belga e pubblicato sul Journal of Chemotherapy (aprile 2021). Al centro dello studio la considerazione che la gestione delle chemioterapie è un tema strategico per la sanità europea: nelle conclusioni l’approccio dose banding consente di ridurre i tempi di attesa dei pazienti nei reparti diurni e lo spreco di farmaci.