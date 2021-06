Torna l’Estate Romana: da luglio 65 eventi, ma bando ancora aperto

ROMA – Dopo la parentesi di ‘RomaRama’, nome dato alla storica kermesse l’anno scorso per volontà dell’ex assessore alla Cultura, Luca Bergamo, torna quest’anno l’Estate Romana, edizione 2021. Con almeno tra 65 progetti, eventi e manifestazioni che si distribuiranno dal centro alla periferia dal 30 luglio al 3 ottobre.

Il cartellone provvisorio della manifestazione, composto dai vincitori del bando triennale 2020-22, è stato presentato questa mattina dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e dall’assessora capitolina alla Cultura, Lorenza Fruci. È però ancora aperto il nuovo bando per l’assegnazione degli spazi gratuiti e i progetti, in questo caso, potranno essere presentati entro il 28 giugno.

Il programma è già ricco di eventi.

ESTATE ROMANA: GLI EVENTI IN PROGRAMMA

Tornano, ad esempio, due storici appuntamenti musicali: il ‘Jazz Village Celimontana‘ e ‘Villa Ada incontra il mondo‘. Sul fronte del cinema ecco il ‘Cinema Village Parco Talenti‘ nel III Municipio e il ‘Cinema Balduina’, due arene all’aperto in passato molto frequentate. Partirà poi la programmazione estiva del Cinema Aquila e anche le arene gratuite ‘C’era una volta a Vigna Murata’, ‘Cinecorviale estate’, ‘Cinema alle mura’ e ‘L’isola del cinema’, tanto per citarne alcune. Ricco anche il calendario dei concerti dell’Auditorium che ospiterà, tra gli altri, Emma, Niccolò Fabi, Max Gazzè, Fiorella Mannoia, Edoardo Bennato, Gino Paoli, Nicola Piovani, Piero Pelù, Fabrizio Moro, Motta, Ghemon e Noa. Previsti nella Cavea anche i concerti d’estate dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con omaggi anche a Stravinskij e Gershwin. L’Auditorium inoltre, dal 13 giugno, tornerà ad ospitare la rassegna letteraria ‘Libri come‘, che ospiterà diversi autori internazionali e italiani come Emanuel Carrere, Zerocalcare, Alberto Angela, Erica Jong, Edoardo Albinati, Michele Serra e artisti come Sergio Cammeriere o Giuliano Sangiorgi dei Negroamaro.



LEGGI ANCHE: Grandi scrittori per il ritorno di ‘Libri Come’ all’Auditorium di Roma

Sul fronte del teatro arriva la seconda edizione della kermesse ‘Buffalo‘, finestra sulla danza e sulla performance contemporanea, che sconfina oltre alla scena con format innovativi ed l’esperienze coreografiche. L’esterno dell’India torna protagonista con ‘India en plein air‘ ma saranno protagonsiti anche il teatro Argentina, il Torlonia e il teatro di Tor Bella Monaca.

LEGGI ANCHE: Al Teatro India di Roma musica, teatro, danza e cinema con due nuovi palchi

E ancora: tanti eventi anche al Palazzo delle Esposizioni, dove prosegue fino al 18 luglio la quadriennale d’arte 2020 ‘FUORI’, e al Macro che ospiterà, tra le altre, le mostre di Tony Cokes e Sophie Thun o la ‘Artists Library 1989-2021’. Ma non è finita. Tornano il 17 giugno i ‘Viaggi nell’antica Roma‘, lo spettacolo multimediale all’aperto per rivivere la storia del Foro di Augusto che fino al 7 novembre prevede 3 repliche ogni sera del progetto a cura di Piero Angela e Paco Lanciano, disponibile in otto lingue.

Ecco, ancora, le ‘Letture d’estate lungo il fiume e tra gli alberi’, la ‘Terrazza sul Gianicolo’, la mostra fotografica a cura della 10B photography ‘Garbatella Images o il ‘Festival internazionale del teatro urbano’. Per tutta l’estate sarà poi fruibile Circo Maximo Experience, la visita immersiva del Circo Massimo in realtà aumentata e virtuale.

“Roma- ha commentato Raggi- è la città della ripartenza post Covid. Lo farà con grandi eventi sportivi, ma anche con la cultura. L’Estate romana di quest’anno prevede alcune novità e siamo pronti a ripartire, ovviamente nel rispetto delle norme anti Covid. Ma dobbiamo tornare a guardarci negli occhi e a far rivivere un settore che nell’ultimo anno è stato messo in ginocchio”. Fruci ha invece ricordato che “l’ordinanza regionale per ampliare la capienza all’esterno per le attività culturali è stata annunciata ieri e uscirà lunedì. Sarà a cura dei singoli operatori aggiornare le capienze negli spazi esterni”. Il programma completo della manifestazione è consultabile su culture.roma.it.