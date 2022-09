Tg Politico Parlamentare, edizione del 9 settembre 2022

LUNEDÌ I FUNERALI DELLA REGINA ELISABETTA

Regno Unito in lutto dopo la morte della Regina Elisabetta II. Si ferma anche la Premier League: niente partite di calcio questa settimana. I funerali della sovrana, scomparsa ieri a 96 anni, saranno celebrati lunedì 19 settembre nell’abbazia di Westminster. Nei giorni precedenti la bara sarà esposta per consentire al pubblico di porgere l’ultimo saluto. Intanto re Carlo III, che sarà ufficialmente proclamato nella giornata di domani, ha chiesto che “un periodo di lutto reale sia osservato da ora fino a sette giorni dopo il funerale della regina”. Da papa Francesco a Biden, i leader della terra hanno reso omaggio alla monarca che ha regnato per settant’anni. Vladimir Putin, invece, “non ha preso in considerazione” la possibilità di presenziare al funerale.

GAS, L’UE NON TROVA L’ACCORDO SUL TETTO AL PREZZO

Non ci sarà nessun tetto europeo al prezzo del gas. I ministri europei dell’Energia non hanno trovato l’accordo nella riunione di oggi a Bruxelles. Sulla decisione finale ha pesato il no della Germania. Vano l’appello di Sergio Mattarella che aveva chiesto di “superare le ultime resistenze” per “porre le famiglie italiane al riparo dalle speculazioni”. Tra le misure approvate oggi dai rappresentati dei governi europei c’è l’ok al taglio dei consumi elettrici in tutto il continente. Non solo. I ministri dell’Energia chiedono a Bruxelles di “estendere e ampliare almeno fino al 31 dicembre 2023” gli aiuti di Stato a sostegno delle aziende duramente colpite dal caro energia.

SONDAGGI: INDECISI AL 40%, M5S SUPERA LA LEGA

Solo il 45% degli italiani è sicuro di andare a votare e 6 su 10 hanno già un’idea della preferenza che esprimeranno alle urne. Indecisi e astenuti arrivano invece al 41%. È quanto emerge da un sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24. Si tratta dell’ultima rilevazione pubblicabile prima dei 15 giorni di “buio” che precedono il voto del 25 settembre. Fratelli d’Italia è sempre il primo partito, con il 25,3% dei consensi, quasi il doppio della Lega, seguito dal Pd al 21,2. Il Movimento 5 stelle, intanto, vola al Sud in particolare e supera il Carroccio al terzo posto. Il partito di Giuseppe Conte sale a 13,8 punti percentuali, lasciandosi dietro Matteo Salvini al 12,9%. Continua a calare Forza Italia mentre cresce l’alleanza Azione-Italia Viva. Aumenta infine, fino a sfiorare i venti punti di distacco, la forbice tra la coalizione di centrodestra, al 47,2%, e quella di centrosinistra, al 28%.

FDI CONTRO PEPPA PIG: NO ALL’EPISODIO CON DUE MAMME

Fratelli d’Italia contro Peppa Pig, il celebre cartone animato con protagonista una famiglia di maiali antropomorfi. Il partito di Giorgia Meloni chiede alla Rai, “che acquista i diritti col canone di tutti gli italiani, di non trasmettere l’episodio con due mamme”. FdI non condivide la scelta degli autori del cartoon di aver inserito le famiglie arcobaleno nella storia. Di “inaccettabile indottrinamento gender” parla il deputato Federico Mollicone. D’accordo con lui Pro Vita & Famiglia, che lancia sul proprio sito anche una petizione online. “La presenza di due mamme lesbiche è di una gravità assoluta”, tuona il movimento cattolico. A difesa della maialina si schiera Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana: “FdI non ha di meglio da fare che prendersela con Peppa Pig- ribatte- le famiglie arcobaleno esistono e fanno parte della vita di tutti e tutte noi. Oscurarle significa vivere fuori da questo mondo”.

