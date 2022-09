Una coppia lesbica in Peppa Pig: scoppia la polemica

ROMA – Peppa Pig apre alle famiglie arcobaleno e, per la prima volta in nove stagioni, introduce una coppia lesbica. Si tratta delle mamme di Penny Polar Bear, amica della maialina. L’episodio è andato in onda ieri in Inghilterra su Channel 5 con il titolo di “Famiglie”. La piccola racconta: “Io vivo con la mia mamma e l’altra mia mamma. Una mamma fa il dottore, l’altra cucina spaghetti. E io adoro gli spaghetti”.

LA POLEMICA

Il passo verso l’inclusione era stato chiesto già due anni fa: su un sito statunitense era stata lanciata una petizione che chiedeva “Famiglie di genitori dello stesso sesso in Peppa Pig”. A firmarla 24mila persone. Tra queste, di certo, non quelle che – subito dopo la messa in onda – hanno scatenato la polemica chiedendo che in questo genere di questioni non siano coinvolti i bambini. Forza Italia ha

PRO VITA LANCIA LA PETIZIONE “CONTRO I CARTONI GAY IN ITALIA”

È presto arrivata anche la reazione di Pro Vita & Famiglia Onlus, che ha lanciato la petizione “Contro i cartoni gay in Italia”.

“È intollerabile- scrive sul sito Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia- usare cartoni animati in salsa LGBTQIA+ per influenzare la mente dei bambini e normalizzare situazioni che si fondano sull’ideologia gender. Per questo il primo episodio di Peppa Pig trasmesso in UK con la presenza di ‘due mamme lesbiche’ è di una gravità assoluta. Due donne possono dotarsi di un figlio solo acquistando gameti umani e praticando la fecondazione artificiale, violando il diritto del figlio di crescere con suo papà. I cartoni animati- aggiunge- devono divertire ed educare i più piccoli, non confonderli con la presenza di elementi politicamente corretti. Migliaia di genitori italiani inferociti stanno giustamente esprimendo il loro disappunto sui social”.

Poi la richiesta affinché l’episodio non arrivi in Italia: “Per questo- conclude- chiediamo alla Rai, che acquista i diritti sulle serie di ‘Peppa Pig’ in Italia col canone di tutti gli italiani, di non trasmettere l’episodio in questione su nessun canale o piattaforma web“.

ANCHE FORZA ITALIA CONTRO L’EPISODIO

Dello stesso parere anche Forza Italia, che- nelle parole del Federico Mollicone, responsabile cultura di Fratelli d’Italia e candidato per la Camera dei Deputati in un collegio plurinominale nel Lazio- chiede alla Rai di non mandare in onda l’episodio incriminato.

“È inaccettabile la scelta degli autori del cartone animato Peppa Pig di inserire un personaggio con due mamme. Ancora una volta- dice- il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli. Ma i bambini non possono essere solo bambini? Come ha dimostrato recentemente Giorgia Meloni siamo e saremo sempre in prima linea contro le discriminazioni, ma non possiamo accettare l’indottrinamento gender“.

LA RISPOSTA DI FRATOIANNI

“Fdi non ha di meglio da fare che prendersela con Peppa Pig. Una notizia per loro: le famiglie arcobaleno esistono e fanno parte della vita di tutte e tutte noi. Oscurarle significa vivere fuori da questo mondo. Chiedere la censura preventiva ci ricorda chi sono”. Lo scrive su Twitter Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi Sinistra.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it