VIDEO | Bambino appicca il fuoco in Calabria, il drone lo riprende

ROMA – Un bambino di circa dieci anni appicca il fuoco a delle stoppie, scappando via non appena si accorge che un drone lo ha ripreso. A quel punto corre verso suo nonno, che, guidando un trattore nel grande campo in cui si trovano, impreca contro il drone e si dedica a spegnere i fuochi. Le immagini sono nitidissime e vengono usate dal governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, per ribadire la sua lotta contro piromani e incendiari.

“Con i nostri droni in due settimane abbiamo beccato 32 piromani. Alcuni dicono che non sono piromani ma incendiari: sono comunque degli stupidi perché incendiano e appiccano il fuoco nelle bellissime montagne della Calabria. Li abbiamo beccati e li abbiamo segnalati ai carabinieri”, dice Occhiuto.