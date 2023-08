VIDEO | Napoli in corteo per il reddito di cittadinanza: “Meloni vaffa…”

NAPOLI – È partito da piazza del Gesù a Napoli, diretto lungo le vie del centro storico, il corteo di disoccupati e percettori del reddito di cittadinanza che protestano contro l’abolizione della misura da parte del governo Meloni.

LEGGI ANCHE: Reddito di cittadinanza, Tridico: “Il sussidio può anche sparire, ma i poveri non spariscono”

“Roma stiamo arrivando” e “Meloni vaffanculo”: sono questi i due cori intonati durante il corteo di disoccupati e percettori del reddito di cittadinanza lungo via Benedetto Croce, nel centro storico di Napoli. I disoccupati e i percettori del reddito di cittadinanza che a Napoli stanno sfilando in corteo contro le decisioni del governo Meloni hanno poi bloccato il traffico veicolare su corso Umberto, all’incrocio con via Mezzocannone. Una volta attraversata piazza Municipio il corteo si è fermato su via Marina, davanti all’ingresso del molo Beverello, impedendo il passaggio ai veicoli provenienti dalla galleria Vittoria.

Arrivati davanti palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, i disoccupati e percettori del reddito di cittadinanza che sfilano per le strade della città per protestare contro le decisioni del governo Meloni. Il corteo si è fermato e ha chiesto di parlare con l’assessore alle Politiche sociali Luca Trapanese.