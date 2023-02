Nicola Perrone

Nato a San Benedetto del Tronto il 2 luglio 1959. Inizia il suo percorso nel mondo dell’informazione nell’ufficio stampa del Pc, nella sede storica di via delle Botteghe Oscure. Nel 1988, anno di fondazione dell’Agenzia stampa DIRE, inizia il suo percorso come praticante giornalista. Diventa giornalista professionista nel 1990 e nello stesso anno diventa giornalista parlamentare e per la DIRE segue l’attività politica-parlamentare a Montecitorio, Senato e Palazzo Chigi. Per alcuni anni scrive anche per il quotidiano “Il Secolo XIX” di Genova e per il settimanale “L’Europeo” e realizza alcuni servizi radio per il Gr3. Nel 1994 si trasferisce a Bologna per aprire la prima redazione regionale della DIRE in Emilia- Romagna, che dirige fino al 2000. Nel 2000 accetta l’incarico di far nascere e dirigere un nuovo quotidiano nel capoluogo emiliano “Il Domani di Bologna”, dove resta fino all’agosto 2006. Nel giornale bolognese ha seguito, in particolare, oltre alla politica, il settore dell’economia e del mondo delle imprese. Nel 2006 torna alla DIRE come vicedirettore, con l’incarico di dirigere il servizio politico-parlamentare fino alla nomina di direttore responsabile alla fine del 2011. Coordina quasi 100 tra giornalisti e collaboratori in Italia e all’estero.