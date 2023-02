Marina Castellaneta

Collaboratrice del quotidiano ‘Il Sole 24 Ore’, è professore ordinario di diritto internazionale nel Dipartimento di centro giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. Nata a Bari il 3 febbraio 1966 è anche giornalista pubblicista dal 1992. Avvocata, iscritta nell’elenco speciale dei docenti a tempo pieno. È stata per 6 anni, dal 2012 al 2018, componente del Consiglio direttivo della Società italiana di diritto internazionale e di diritto dell’Unione europea (Sidi). È stata visiting scholar presso l’Università del Texas (Austin, Stati Uniti). È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche in materia di diritto internazionale pubblico, di diritto internazionale privato e di diritto dell’Unione europea. Tra le altre, La libertà di stampa nel diritto internazionale e dell’Unione europea, 2012. È vicedirettrice della rivista scientifica “MediaLaws”. Componente del Comitato scientifico dell’Euro-Mediterranean Center Librexpression. Co-Editor dal 2015 al 2018 di “Commentaries on Private International Law”, newsletter del Private International Law Interest Group – American Society of International Law. È autrice di un blog d’informazione sul diritto internazionale e dell’Unione europea (http://www.marinacastellaneta.it). Socia dell’American Society of International Law (Asil), della European Society of International Law (Esil) e dell’International Law Association (Italian Branch).