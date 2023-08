VIDEO | Travis Scott al Circo Massimo duetta a sorpresa con Kanye West e fa tremare Roma

ROMA – Una serata che dimenticheranno difficilmente i circa 60mila fan accorsi al Circo Massimo per assistere al concerto ‘last minute’ di Travis Scott. Il rapper di Houston, ha presentato per la prima volta live ‘Utopia’, il quarto disco uscito lo scorso 28 luglio, che nel primo giorno di uscita, con 128 milioni di stream, si è aggiudicato il record di album del 2023 più ascoltato nel primo giorno.

Tra il pubblico anche tanti artisti da Emma Marrone a Matteo Paolillo fino al calciatore della as Roma Dybala. Alla terza canzone, poi, la sopresa che ha letteralmente mandato in delirio i fan: l’arrivo di Kanye West, che ha duettato con Scott sulle note di ‘Can tell me nothing’ e ‘Praise God’. Il rapper non si esibiva dal vivo da oltre un anno, cosa che ha reso ancora più felici i presenti, ignari della sorpresa.

Un live attesissimo quello di Travis Scott, che ha portato nella Capitale fan da tutto il mondo. Novanta minuti di concerto, in cui il rapper si è esibito sui nuovi brani alternandoli a quelli più ‘storici’. La partecipazione dei fan al ritmo delle canzoni, inoltre, ha letteralmente fatto tremare il Circo Massimo e non solo: sono stati in molti ad avvertire delle scosse pensando ad un terremoto a Roma. Ma dall’Ingv tutto tace.

CIRCO MASSIMO, BORGONZONI: SICUREZZA MESSA A RISCHIO, INACCETTABILE

“È inaccettabile quanto successo ieri sera al Circo Massimo perché è stata messa a rischio la salvaguardia dei monumenti e l’incolumità delle persone”. Così in una nota il Sottosegretario al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, a seguito del concerto di Travis Scott tenutosi al Circo Massimo, “le cui vibrazioni- si legge nella nota- hanno provocato un effetto terremoto sul sito archeologico e sulle abitazioni circostanti. Fatto mai successo prima e che lascia pensare alla mancanza di reali controlli”.

Continua Borgonzoni: “Scriverò una lettera al Comune perché i grandi eventi in aree di interesse culturale rispettino le prescrizioni e le regole emanate dagli istituti del Ministero della Cultura“.