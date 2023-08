Lutto per Sandra Bullock, il compagno Bryan Randall è morto

ROMA – È morto a 57 anni l’ex modello e fotografo Bryan Randall, compagno da otto anni dell’attrice pluripremiata Sandra Bullock. Era malato di Sla (sclerosi laterale amiotrofica) da tre anni.

L’ANNUNCIO DELLA MORTE DI BRYAN RANDALL

Bryan Randall è morto “pacificamente” sabato 6 agosto. A renderlo noto i familiari, che hanno inviato un comunicato stampa, riportato dalla testata ‘People’.

“È con grande tristezza che condividiamo che il 5 agosto Bryan Randall è morto pacificamente dopo una battaglia di tre anni contro la Sla. Bryan ha scelto di mantenere privato il suo viaggio con la Sla e quelli di noi che si sono presi cura di lui hanno fatto del loro meglio per onorare la sua richiesta”, scrivono, alludendo alla riservatezza che ha caratterizzato il decorso della malattia del compagno di Sandra Bullock.

“Siamo immensamente grati agli instancabili medici che hanno navigato con noi nel panorama di questa malattia e alle straordinarie infermiere che sono diventate nostre coinquiline, spesso sacrificando le proprie famiglie per stare con le nostre. In questo momento chiediamo privacy per il nostro lutto e venire a patti con l’impossibilità di dire addio a Bryan”, conclude il comunicato, firmato: “La sua amorevole famiglia”.

LA STORIA D’AMORE TRA SANDRA BULLOCK E BRYAN RANDALL

Sandra Bullock conobbe il compagno, modello poi diventato fotografo, durante una sessione fotografica dedicata al piccolo Louis, figlio della nota attrice, per il suo compleanno. Era il gennaio del 2015. Fu subito amore: i due resero pubblica la loro relazione un anno più tardi, in occasione del matrimonio tra Jennifer Aniston e Justin Theroux. Bullock, 59 anni, ha anche un’altra figlia, Laila. Entrambi i bambini sono stati adottati da Bullock come mamma single.