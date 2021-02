Noury (Amnesty): “Sedie vuote a Sanremo? Riempiamole con sagome di Zaki”

BOLOGNA – “Data l’assenza di pubblico, sarebbe possibile riempire alcune poltrone con le sagome di Patrick Zaki?”. È la proposta di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, fatta direttamente su Twitter a Riccardo Laganà, consigliere di amministrazione della Rai e che, sempre con un tweet, ‘fa sua’ l’idea di Noury.

“In questo Sanremo 2021, sicuramente diverso dagli anni scorsi, abbiamo il dovere di sfruttare quel palcoscenico anche per amplificare temi che mai devono cessare di esser ricordati e approfonditi dal servizio pubblico Rai”, scrive su Twitter Laganà, al quale replica il portavoce di Amnesty con la proposta di far sedere simbolicamente il cartonato di Zaki in platea, invece di lasciare vuote le poltrone a causa dell’assenza di pubblico all’Ariston. L’idea piace molto anche a Vittorio Di Trapani, segretario nazionale dell’Usgirai che, sempre su Twitter, scrive: “Mi pare una bella proposta. Speriamo la facciano propria la Rai, Amadeus e Fiorello”.

