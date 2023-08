Pomeriggio 5, la promo di Myrta Merlino divide il web

ROMA – È arrivato il primo video promozionale della nuova edizione di ‘Pomeriggio 5’, che vedrà Myrta Merlino alla conduzione al posto di Barbara d’Urso a partire da settembre 2023.

IL VIDEO SPOT DI ‘POMERIGGIO 5’

Torna #Pomeriggio5 con tutti gli approfondimenti di cronaca, attualità e tanto altro: Myrta Merlino vi aspetta a settembre su #Canale5! @pomeriggio5 pic.twitter.com/Y00NZ2gZ92 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) August 7, 2023

Sedici secondi per presentare il nuovo taglio del programma cult di canale 5, grande contenitore di informazione e intrattenimento che, in passato, ha regalato ai telespettatori momenti molto trash . Myrta Merlino- arrivata a Mediaset dopo anni di successo a La7, dove conduceva ‘L’aria che tira’- accende la tv, passano sullo schermo immagini di temi diversi (alluvioni, Royal Family, incendi, red carpet), poi spegne e si presenta: “Mi chiamo Myrta e vi aspetto qui, tutti i pomeriggi”.

I COMMENTI ALLO SPOT DI POMERIGGIO 5

Il video spot è stato condiviso dai canali ufficiali Mediaset. I commenti sono stati immediati e vedono fronteggiarsi due fazioni. Da un lato c’è chi apprezza la sobrietà di Merlino nella sua presentazione asciutta, dall’altro c’è chi rimpiange Barbara d’Urso. Tra gli utenti critici c’è chi sostiene che lo spot abbia copiato Barbara Palombelli per via del gesto del telecomando e chi pronostica un flop tutto in favore del diretto competitor della Rai, Alberto Matano. In tanti rimpiangono persino le promo degli anni precedenti, mentre altri annunciano che torneranno a guardare il programma ora che è cambiata la conduzione.