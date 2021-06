Milano, inaugurato campo sportivo all’IC Bruno Munari

di Giacomo Cozzaglio

MILANO – Lo sport entra sempre più nella vita dei giovani. Oggi è stato inaugurato la nuova area sportiva all’interno dell’istituto ‘Bruno Munari’, dotata di un campo da basket e di uno da pallavolo. I lavori fanno parte del progetto ‘In gioco per il futuro’ promosso dalla Fondazione Milan per la riqualificazione di aree urbane e sportive in degrado.



“Lo sport è la chiave per una crescita sana dei nostri ragazzi, sia personale sia relazionale” commenta il sindaco Giuseppe Sala, ringraziando Fondazione Milan per il costante impegno verso i giovani ovvero “il futuro della nostra città”. Apprezzamento anche dall’assessore all’Istruzione Laura Galimberti, auspicando che “l’idea delle scuole aperte al quartiere si faccia sempre più concreta, in un’ottica di veri e propri Patti educativi di comunità”.