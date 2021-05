Pd, Boccia: “Uniti con il M5s per battaglie d’equità, ma su Roma…”

ROMA – “Un tema di principio che vorrei fosse collettivo: il più grande partito progressista d’Europa, che è il Partito Democratico, e il più grande movimento di massa degli ultimi 20-30 anni, che è il Movimento Cinque Stelle, non possono non essere uniti e non possono non continuare a fare insieme le battaglie per far prevalere la qualità della vita rispetto alle ragioni del Pil, a favore di un’economia più giusta, più equa e più sostenibile”. Lo ha detto Francesco Boccia, deputato e membro della segreteria del Partito Democratico con delega agli Enti locali, ospite in studio del programma ‘Gli Inascoltabili’ in onda su Nsl radio.

“Su Roma l’importante è tenere insieme questo campo largo di cui Enrico Letta ha parlato. Dobbiamo mettere insieme le forze progressiste e sociali, che ci sono e sono tante. Da domani tutti coloro che vorranno candidarsi alle primarie potranno farlo. Speriamo che tutti i possibili candidati lo facciano in autonomia: non tiriamoli per la giacchetta”, dice Boccia.

“Naturalmente il Movimento 5 stelle a Roma ha la Raggi candidata, noi pensiamo che da queste primarie potrà uscire il candidato o la candidata della coalizione di centrosinistra e chi andrà al ballottaggio sono sicuro che sarà sostenuto dall’altro. Ai compagni e alle compagne del M5S- conclude Boccia- chiederemo di darci una mano, e poi di continuare a governare insieme la Regione Lazio anche in futuro”.