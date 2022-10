Torna Maker Faire Rome, per raccontare innovazione e renderla bene di tutti

ROMA – Innovazione, tecnologia e nuove idee che possono migliorare la vita di tutti i giorni per un mondo più sostenibile. È questo, in sintesi, ‘Maker Faire Rome – The European Edition’, la tre giorni promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Roma che torna nella Capitale dal 7 al 9 ottobre.

La manifestazione taglia il traguardo delle dieci edizioni e, per il secondo anno consecutivo, riempie gli spazi del Gazometro Ostiense, area che Eni, main partner dell’evento, sta riqualificando per trasformarla in un vero e proprio ‘distretto dell’innovazione’.

“Nessuno pensava che avremmo raggiunto un traguardo così importante spegnendo le 10 candeline”, dice Luciano Mocci, presidente di Innova Camera, azienda speciale della Camera di Commercio di Roma, e lo fa con un certo orgoglio raccontando come la fiera sia un appuntamento che, nel tempo, ha conquistato il cuore di appassionati e addetti ai lavori.

CIRCA 300 STAND RACCONTERANNO PROGETTI INNOVATIVI



Tra gli stand (sono circa 300 gli spazi espositivi) della manifestazione, d’altronde, è facile lasciarsi ispirare dai progetti geniali di creatori di tutta Italia, da performance di musica e arte animate dalla tecnologia, da spunti per migliorare la qualità del nostro quotidiano, il lavoro delle imprese e campi come quello della medicina. Le aree da scoprire sono tante: dall’agritech al foodtech, dal digital manufacturing alla robotica e fino all’intelligenza artificiale. Nella lista anche il recycling, la scoperta del metaverso e della realtà aumentata. E infine, tra i corridoi, le sezioni dedicate di Maker Art e Maker Music che esploreranno l’intersezione tra arti, musica, scienza e tecnologia.

Un unico filo conduttore. ‘Commonground – Innovation keep us together’ è stato il tema della Opening Conference di Maker Faire, che si è svolta questo pomeriggio al Gazometro Ostiense. Traducendo, significa puntare a mettere al centro l’innovazione e renderla un bene comune da far arrivare a tutti. Una rivoluzione che segue l’esempio di quella digitale e che si spera diventi, come ripetuto più volte oggi, “un modo di pensare comune”, indipendentemente dal settore in cui si opera. Ne è la prova Andrea Devincenzi, atleta paralimpico che ha perso una gamba a 17 anni per un incidente automobilistico e che, grazie all’innovazione, ha percorso tutto il perimetro dell’Islanda in sella a una bici. Come racconta, “se nessuno lo ha mai fatto, non vuol dire che sia impossibile”. Cornice di Maker Faire è Roma, città che – come spiega l’assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità, Monica Lucarelli – “sta investendo tantissimo nell’innovazione” e lo sta facendo grazie alle “piccole e medie imprese”. Il sogno, dice, “sarebbe che Maker Faire durasse tutto l’anno”.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI



Intanto, il traguardo delle 10 edizioni è anche e soprattutto merito del pubblico. E non solo di quelli che si sono interessati negli anni all’innovazione. Ne è sicuro Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma, entusiasta di inaugurare l’edizione 2022 e soddisfatto di aver creduto nel progetto sin dal primo giorno. Per partecipare ai prossimi tre giorni è necessario acquistare – in base alle proprie esigenze ed esclusivamente online – le varie tipologie di biglietti per l’ingresso: operazione che va fatta direttamente dal sito www.makerfairerome.eu. L’ingresso della fiera è in via del Commercio 9-11, dalle ore 10 alle ore 19.

