Il dramma di Celine Dion, la sorella: “Nessuna medicina funziona”

ROMA – Continuano a preoccupare le condizioni di salute di Celine Dion. In una recente intervista al Le Journal de Montreal, è stata la sorella Claudette a raccontare cosa sta succedendo alla cantante: “Nostra sorella Linda vive con lei, e mi dice che sta facendo di tutto per guarire. Sta interpellando i migliori ricercatori nel campo di questa malattia rara ma il problema è che non si riesce a trovare nessuna medicina che funzioni e quindi la malattia avanza” spiegando inoltre che Celine “lavora ogni giorno per cercare di tornare a dare vigore al suo corpo”.

Celine Dion soffre della sindrome della persona rigida, una malattia neurologica rara che si aggrava con il passare del tempo. Oltre a creare spasmi muscolari, la patologia porta all’irrigidimento del corpo fino ad intaccare la parola.

Dopo il manifestarsi della malattia, a dicembre 2022, la cantante ha annullato il tour mondiale e annunciato sui social cosa le stava accadendo.