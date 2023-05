Borrell: “Putin smetta di bombardare e ritiri le truppe”

FIRENZE – La risposta alla guerra in Ucraina “ci ha unito, non c’è niente che unisce di più di un nemico comune e di una minaccia e della sensazione di dover affrontare quella minaccia. E questo ci ha unito più di qualsiasi discorso teorico rispetto al bisogno di integrazione e ha unito l’Occidente in generale, la relazione atlantica non è mai stata così forte. Questo con il presidente Biden, forse col presidente Trump le cose sarebbero state diverse”. È quanto dichiara l’alto rappresentante Ue della Politica estera, Josep Borrell, durante lo ‘State of the Union’ in corso a palazzo Vecchio.

“Intendo l’alleanza transatlantica- aggiunge- ha dato prova di unità e di unione notevole. Gli europei non sarebbero stati così uniti a causa della dipendenza dell’energia, pensavamo anzi che gli europei si sarebbero stufati di sostenere l’Ucraina, invece non è stato così”.

“UNICO MESSAGGIO A PUTIN, RITIRI LE SUE TRUPPE”

“A Putin direi che l’unico messaggio della comunità internazionale è interrompa questa guerra, smetta di bombardare l’Ucraina, ritiri le truppe. So che non lo farà, ma so che ogni volta i leader parlano di pace dico loro, insistete sulla Russia perché smetta la guerra. Non chiedete a me di smettere di sostenere l’Ucraina, perché finirà a quel punto la guerra, ma come? La guerra non può finire solo perché gli ucraini non può difendersi e l’Ucraina diventerà una seconda Bielorussia. Volete questa fine della guerra?”, dice l’Alto rappresentante.

“SANZIONI FUNZIONANO, MA NON SONO ISTANTANEE”

“Le chiamiamo sanzioni, ma la parola sanzioni non esiste nei trattati europei, sono misure restrittive. Funzionano certamente, ma non sono istantanee. Sono come una dieta. Quando iniziamo una dieta, non perdiamo 30 chili in una settimana”. Josep Borrell, risponde a una domanda in merito all’efficacia delle sanzioni contro la Russia nell’ambito della guerra in Ucraina.