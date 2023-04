A Pasqua un esercito di turisti in arrivo in Sardegna

CAGLIARI – Il maltempo non frena la voglia di vacanza. In Sardegna durante il ponte di Pasqua il tempo non sarà clemente, ma nonostante ciò si stima dal 6 all’11 aprile negli aeroporti del Nord Sardegna si stima un flusso di circa 60.000 passeggeri, per un totale di 420 voli tra andata e ritorno, con un network di 45 collegamenti, di cui 21 domestici e 24 internazionali da e per 14 Paesi. A rilevarlo le società di gestione degli scali di Olbia e Alghero, la Sogeaal e la Geasar.

Nello specifico, sullo scalo di Alghero sono previsti circa 28.000 passeggeri, per un totale di 180 movimenti ed un network di 19 collegamenti da e per 9 Paesi. Il Riviera del Corallo offrirà collegamenti con la Penisola, grazie a Ryanair (Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pisa e Venezia), Aeroitalia (Roma Fiumicino), Ita Airways (Milano Linate) ed easyJet (Milano Malpensa). Per quanto riguarda l’estero, Alghero sarà collegata da Ryanair con il Belgio (Bruxelles Charleroi), Danimarca (Billund), Irlanda (Cork), Inghilterra (Londra Stansted), Polonia (Katowice), Slovacchia (Bratislava), Spagna (Barcellona e Madrid), mentre la low cost Wizz Air opererà i collegamenti con la Romania (Bucarest).

Nello scalo di Olbia si stima un traffico di circa 31.000 passeggeri, per un totale di 240 movimenti ed un network di 26 collegamenti da e per sei Paesi Il Costa Smeralda sarà collegato, grazie a Volotea (Bologna, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona), Aeroitalia (Roma Fiumicino e Milano Linate) ed easyJet (Bergamo, Milano Malpensa, Napoli e Venezia).

Per quanto riguarda i mercati esteri, Olbia sarà collegata con l’Olanda (Amsterdam operato da easyJet e Transavia), Svizzera (Basilea, Ginevra con easyJet e Zurigo con Edelweiss), Germania (Berlino con easyJet, Dusseldorf e Stoccarda con Eurowings, Francoforte e Monaco con Lufthansa), Francia (Lione con Volotea, Nizza e Parigi Orly con easyJet), Inghilterra (Bristol e Londra Gatwick con easyJet).