Castello Introd, la Giunta regionale ricorre a esperti

AOSTA – Una perizia di stima asseverata per definire il valore del castello di Introd e individuare il costo degli interventi necessari per una sua rifunzionalizzazione in chiave turistica e museale. Queste le prossime ‘mosse’ prospettate dalla Regione, che entro il 9 maggio dovrà decidere se esercitare o meno il diritto di prelazione per riscattare l’antico maniero alle porte delle valli del Gran Paradiso, venduto per 4,8 milioni di euro dai proprietari, i Caracciolo di Brienza, ad un acquirente misterioso.

Secondo quanto si legge nella delibera approvata ieri dalla giunta regionale, l’incarico sarà affidato ad un consulente esterno, per una spesa presunta di 19.000 euro, oneri esclusi. La perizia dovrà indicare sia “il valore di mercato del complesso monumentale” sia “il valore della componente storico-artistica dell’immobile” e dovrà includere “un documento di stima del costo degli interventi necessari per una rifunzionalizzazione degli spazi nell’ottica di una valorizzazione museale/turistica”.