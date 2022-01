Nucleare e gas, i Verdi contro la Ue: “Pronti a fare causa se saranno inseriti in tassonomia”

BRUXELLES – Gli esponenti dei Verdi in Europa sono pronti a dare battaglia se nucleare e gas saranno inclusi nella tassonomia, lo schema che classifica le fonti ecostenibili idonee a essere finanziati con i fondi Ue per il clima. Ad affermarlo sono gli stessi dirigenti della formazione di ispirazione ambientalista.

”Se i piani della Commissione europea che includono il nucleare e il gas naturale tra le fonti sostenibili per gli investimenti a favore della transizione energetica verranno attuati, faremo causa”, hanno dichiarato in una nota la ministra austriaca per il Clima Leonore Gewessler e l’eurodeputato austriaco Thomas Waitz, criticando la bozza della legge trasmessa dalla Commissione Europea agli Stati dell’Ue.

”La posizione dell’Austria è molto chiara: né l’energia nucleare né il gas naturale dovrebbero essere inseriti tra le fonti sostenibili per la lotta la cambiamento climatico, in quanto dannose per il clima e per l’ambiente e perché distruggono il futuro dei nostri figli”, ha continuato Gewessler. L’intenzione sarebbe quella di rivolgersi Corte di Giustizia dell’Ue pur riconoscendo il sostegno di Bruxelles e della maggior parte degli Stati a questa decisione.