Automobili, Alis: “Calano le immatricolazioni, servono incentivi”

ROMA – “Siamo molto preoccupati per la crisi dell’automotive, un settore determinante per il sistema industriale italiano che sta attraversando notevoli difficoltà, come dimostrano gli ultimi dati sulle Immatricolazioni, che nel mese di gennaio hanno registrato un calo di circa il 20% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente ed addirittura del 34,8% se confrontato con lo stesso mese del 2019″. Così il Vicepresidente di ALIS Marcello Di Caterina commenta i dati sul mercato auto italiano diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e relativi alle immatricolazioni, che rappresentano le risultanze dell’Archivio nazionale dei veicoli al 31 gennaio 2022.

“Ci auguriamo che il Governo intervenga rapidamente a supporto del settore automotive– aggiunge-, attraverso l’introduzione o il rafforzamento di specifici incentivi che vadano anche nella direzione della sostenibilità. Siamo quindi fiduciosi che già dalle prossime settimane, come auspicato anche dal Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, il Governo vari misure incentivanti per le imprese e gli operatori di tale settore volte ad avviare e supportare una ripresa effettiva, utile all’intero sistema Paese e al processo di transizione energetica ed ecologica”.