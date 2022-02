“Corticella non è il Bronx”, a Bologna la presidente del quartiere va a cancellare le scritte

BOLOGNA – Di fronte agli episodi di bullismo e violenza giovanile che si stanno verificando a Bologna e in particolare in zona Corticella, l’assessore alla Scuola del Comune Daniele Ara e la presidente del Quartiere Federica Mazzoni vanno a ripulire le pareti imbrattate del centro civico di via Gorki. “Ripuliamo i muri, condanniamo le violenze e i piccoli soprusi“, è l’appello lanciato dal circolo Pd “Trentin-Ghandi” di via Bentini che dà appuntamento domani alle 16 in piazzetta Maccaferri, vicino al centro civico Michelini.

10 LE DENUNCE NEGLI ULTIMI GIORNI

L’intevento arriva alla luce degli ultimi episodi di violenza emersi in zona Corticella, dove i Carabinieri hanno individuato una banda di ragazzini responsabili di aggressioni e atti di bullismo. Tante le denunce degli ultimi giorni: la settimana scorsa ne erano arrivate cinque per atti persecutori (dopo l’aggressione sotto casa nei confronti di un 14enne), altre tre erano fioccate all’inizio di questa settimana, sempre per lo stesso reato, e ieri infine sono stati denunciati altri due minori che “hanno partecipato alle violenze del gruppo”. I progressi nell’indagine, spiegano i militari, si devono anche al fatto che man mano, di fronte alle condanne degli atteggiamenti prepotenti, i testimoni hanno deciso di parlare e riferire agli inquirenti.

Domani, a cancellare le pareti imbrattate, ci sarà dunque la presidente del Navile, Federica Mazzoni, che è anche segretaria del Pd bolognese. “Tutto il quartiere Navile e la città sono colpite dai recenti fatti che coinvolgono alcuni ragazzi/e. Atti violenti e reati emersi grazie a una collaborazione positiva ed efficace tra il territorio e i Carabinieri”, scrive Mazzoni su Facebook condividendo il post del circolo dem.

“SONO ADOLESCENTI IN DISAGIO SOCIALE, NON BASTA REPRIMERE”

“Il nostro lavoro quotidiano è silenzioso, di costante monitoraggio e dialogo tra istituzioni, territorio e famiglie per educare e prevenire, ancora di più in questo periodo di Covid. Dobbiamo fare di più certo- continua Mazzoni- riflettere profondamente e agire anche in modo differente ma non creare mostri, essere capaci di riparare”. E Corticella “risponde presente: ci troviamo domani per ripulire le scritte che hanno deturpato gli spazi di Gorki. In rappresentanza del Comune ci sarà l’assessore Daniele Ara”, segnala Mazzoni, rivolgendo un ringraziamento “al Pd di Corticella con il segretario Franco Cima e ai tanti cittadini-e attivi anche non iscritti che stanno aderendo”. Le violenze dei ragazzi “vanno sanzionate ma non basta reprimere”, scrivono gli organizzatori dell’iniziativa, invitando a parlare non di “baby gang” ma di “adolescenti in disagio sociale“: Corticella “non è un Bronx ma una comunità coesa che saprà fronteggiare il malessere”.