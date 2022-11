Alessandra Amoroso annuncia il nuovo singolo ‘Notti blu’

ROMA – Nuovo singolo in arrivo per Alessandra Amoroso. La cantante salentina ha annunciato sui propri canali social l’uscita di ‘Notti blu‘, disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 11 novembre. Il brano è già disponibile in pre-order e pre-add.

"Sento una voce e fa…"

"Notti blu", il mio nuovo singolo, disponibile da venerdì 11 novembre 💙

Se vi va, da questo momento il brano è disponibile in pre-order e pre-add qui ➡️ https://t.co/S2KImehZwq #NottiBlu pic.twitter.com/YiT2P07wfu — Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) November 3, 2022

A fine novembre partirà anche il tour di Alessandra Amoroso nei palazzetti: si comincia a Jesolo il 26 novembre, per un giro d’Italia che si concluderà il 21 dicembre a Milano.

