Ponte sullo Stretto, Provenzano: “Priorità a infrastrutture necessarie ora”

ROMA – “Non ho particolari pregiudizi contro il Ponte sullo stretto che pure stimola la fantasia di molti miei colleghi di Governo, spero che qualcuno non arrivi ora a proporre la funivia o la catapulta. Dico solo che al momento dobbiamo guardare alle infrastrutture che servono ora, molte delle quali sono gia’ finanziate e aspettano solo di essere sbloccate”. Lo ha detto il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano durante gli Stati generali della Cgil Puglia a Bari.