Vimi Fasteners rafforza la sua quota di export con particolare attenzione al mercato americano

NOVELLARA (REGGIO EMILIA) – Vimi Fasteners, azienda specializzata nei sistemi di fissaggio, punta a consolidare la sua presenza negli Stati Uniti, una piazza in cui l’inflazione sta frenando ed è in grado di richiamare notevoli investimenti da parte dei principali operatori industriali e automotive. Un mercato, in sostanza, che “continua a dimostrare dinamicità e capacità d’innovazione” evidenzia il direttore commerciale di Vimi Fasteners, Elia Bianco, “nel quale Vimi Fasteners ha tutte le potenzialità di crescere sfruttando le relazioni già avviate con i principali player di settore”.

Tra i settori con importante crescita negli Stati Uniti nel primo semestre dell’anno vi è proprio quello dell’auto. Vimi Fasteners produce sistemi di fissaggio per l’automotive: in particolare nel secondo semestre la domanda è esplosa, segnando un +13,3%, con una crescita della domanda privata. Le vendite di automobili sono così aumentate del 21% nel corso del mese di giugno, anche se si è ancora lontani dai numeri registrati nel quadriennio 2015-2019.

Il Pil, secondo i dati dell’Osservatorio economico del ministero degli Affari Esteri, quest’anno per gli Usa si attesta sui 24.415.90 miliardi di dollari, mentre quello cinese arriverà a 17.574 miliardi di dollari. Per il 2024 entrambi i dati sono in ulteriore crescita, ma manterranno una distanza significativa.

Tutti numeri che consolidano la scelta di Vimi Fasteners di continuare a investire sul mercato americano, dove l’azienda di Novellara, in provincia di Reggio Emilia, ha deciso di continuare a puntare, allargando la struttura commerciale. “È un mercato in cui l’offerta di sistemi di collegamento ad alta temperatura e alta resistenza trovano un’adeguata valorizzazione“, prosegue Bianco “condizioni che si trovano abitualmente nei settori di riferimento di Vimi Fasteners, come i motori e i veicoli industriali, il movimento terra, il settore agricolo, l’automotive oltre al motorsport. Un mercato nel quale intendiamo sfruttare il potenziamento della struttura commerciale per promuovere anche i prodotti di Filostamp, azienda recentemente acquisita, focalizzata sulla realizzazione di sistemi di fissaggio customizzati e particolari di forma destinati a sistemi di illuminazione, frenanti e powertrain in ambito automotive”.