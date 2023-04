Mattarella a Monza per l’inaugurazione di PizzAut, ristorante gestito da ragazzi autistici

(Foto di Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

ROMA – Il Presidente Mattarella, in occasione della “Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo”, è stato ospite a Monza di “PizzAut”, un innovativo modello di inclusione sociale nato per offrire ai ragazzi autistici un presente fatto di dignità e lavoro, per costruire il loro futuro. Il ristorante è gestito da ragazzi autistici con il supporto di professionisti della ristorazione e dei processi educativi.

Il Presidente Mattarella, accompagnato da Nino Acampora, l’ideatore di PizzAut, ha assistito al taglio del nastro della nuova sede, visitato la struttura e presenziato alla firma del contratto di lavoro a tempo indeterminato per due ragazzi che lavoreranno nel ristorante. Con il pranzo preparato dai ragazzi si è conclusa la visita del Capo dello Stato.

“Vi ringrazio di avermi invitato per l’inaugurazione di questo straordinario e bellissimo spazio in cui PizzAut opererà. È non soltanto funzionale, è davvero bello. Complimenti anche a chi lo ha realizzato”, ha dichiarato Mattarella. “Questo non è un luogo che è soltanto un esempio, è un luogo di normalità, perché si lavora come tutti fanno – ha dichiarato Matterlla-. Ciascuna persona, ogni persona – ogni donna, ogni uomo – ha una sensibilità, un suo modo di esprimersi, di realizzarsi, di vivere. Nessuno è uguale a un altro. Questo significa che tutti devono avere la possibilità di potersi esprimere, realizzare”.