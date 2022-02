Alta tensione tra Toti e la Lega, Rixi: “Ha tradito”. In Regione il Carroccio abbandona l’aula

Di Nicolò Rubeis e Simone D’Ambrosio

MILANO – “Toti ha tradito il centrodestra. Se un amministratore locale vuole fare il deputato si deve candidare”.

Lo dice il commissario ligure della Lega, Edoardo Rixi, arrivando al Consiglio federale del Carroccio in via Bellerio, a Milano.

C’è un rischio per la giunta regionale ligure, chiedono i cronisti? “Non lo so”, risponde criptico il leghista che poi abbassa i toni: “Le amministrazioni locali andranno avanti tranquillamente- conclude- e continua il dialogo con tutti”, anche con Giorgia Meloni.

SALVINI: TOTI GOVERNATORE, ASSESSORE… MA È SUPERMAN?

“La giunta ligure va avanti però posso solo dire che un governatore che fa anche l’assessore al Bilancio e alla Sanità o è Superman oppure… La sua priorità è il futuro del centrodestra ed è il suo lavoro, la mia è evitare che aumentino ulteriormente la tassa sulla cassa e le bolletta”. Matteo Salvini, arrivando al consiglio federale della Lega in via Bellerio a Milano, dove ha riunito tutti i colonnelli, risponde ai giornalisti che chiedono un commento sul comportamento del presidente ligure Giovanni Toti.

Il leader del Carroccio non alza i toni ma non risparmia comunque qualche frecciatina: “Stiamo parlando di un’elezione del presidente della Repubblica che non ci ha visto prevalere perché è mancato un pezzo di centrodestra“, continua Salvini. “Però su questo non metto in discussioni sindaci e governatori- conclude- e non do del traditore a nessuno“.

LIGURIA, TOTI NON È IN CONSIGLIO E LEGA ESCE DALL’AULA

Il governatore, Giovanni Toti, non partecipa alla seduta pomeridiana del Consiglio regionale della Liguria e il gruppo della Lega, che appartiene ancora alla sua maggioranza di centrodestra, esce dall’aula.

“Non voglio portare in aula nessun problema politico- interviene il capogruppo del Carroccio, Stefano Mai- ma trovo l’assenza del governatore una mancanza di rispetto verso quest’aula. Nonostante avesse annunciato la sua partecipazione ai lavori e ci siano ancora pratiche di sua competenza, Toti non c’è e ci risulta che stia rilasciando interviste televisive. Credo sia molto irrispettoso e come gruppo Lega usciamo dall’aula”. Mai chiede al presidente Gianmarco Medusei, anch’egli espressione della Lega, di rimanere in aula “per rispetto del Consiglio”.