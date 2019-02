Africa, Fazzolari (FdI): “Sul franco Cfa ascoltiamo i panafricanisti”

ROMA – “Abbiamo voluto dare voce al Movimento Panafricanista in parlamento, era bizzarro che di questo argomento non se ne fosse mai parlato in questa sede”: sono le parole del senatore Giovanbattista Fazzolari, presidente della sezione Africa occidentale dell’Unione interparlamentare italiana. L’Agenzia Dire lo ha intervistato a margine dell’incontro organizzato da Fratelli D’Italia alla Camera dei Deputati a Roma sul tema ‘L’economia delle ex colonie francesi in Africa e il Franco Cfa’.

I popoli africani, aggiunge il senatore, “lamentano una situazione per cui la Francia, tramite il franco Cfa, ha gli strumenti per controllare i governi e le economie locali, questo compromettendo la crescita dei Paesi. Credo sia giusto dare voce al Movimento Panafricanista e valutare se è vera la teoria per cui le classi dirigenti africane hanno tutto l’interesse a tenere buone relazioni con Parigi, a svantaggio delle popolazioni locali”.

Riguardo al continente africano Fazzolari aggiunge: “L’Africa è un continente molto più ricco dell’Europa, ma molte nazioni vivono in povertà”. Quindi conclude spiegando l’obiettivo dell’interesse verso la moneta francese manifestato dal partito Fratelli D’Italia: “Vogliamo affrontare il meccanismo della pressione migratoria verso l’Italia alla radice”, nonchè trovare strategie per “fare crescere i Paesi africani, permettendo alle popolazioni di non dover fuggire dall’Africa”.

L’evento ha visto la partecipazione di alcuni rappresentanti del Movimento Panafricanista, di giornalisti e politici.