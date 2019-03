FOTO | Bar di Bologna ricarica borracce gratis contro la plastica, l’idea di Tito

Spiega ancora Jacopo: “Chiunque abbia una borraccia, che sia la nostra o un’altra non importa, può fermarsi da noi e chiedere che gliela riempiamo. Ci sembra un’iniziativa bella per l’immagine del bar e importante per limitare responsabilmente il consumo di plastica. Il bar può diventare un punto di riferimento per un motivo in più e l’abitudine a ricorrere alle borracce anzichè alle bottiglie- prosegue il 36enne- è una scelta che sta sempre più prendendo piede, tra turisti e non solo”.

Come bottiglie e borracce vengono riempite gratuitamente, allo stesso modo l’acqua al baretto della Cirenaica è gratis, non viene più fatta pagare da quando è stato installato il depuratore. E il bar ha abolito il consumo delle bottiglie di plastica grandi, quelle da 1,5 litri. Quelle da mezzo litro per il momento da Tito è ancora possibile acquistarle, anche se questa iniziativa va proprio nella direzione di limitarne la vendita il più possibile.

“Credeteci o no, ma al bar, oltre al Bologna, al basket, al vino, ai panini e a playboy, abbiamo a cuore anche l’ecologia”, è il testo del messaggio con cui il bar Tito ha lanciato l’iniziativa. Il bar si è poi mosso in questi giorni anche per essere inserito in una ‘rete’ mondiale dei punti di ‘rifornimento’ gratuito di acqua. C’è una app che li censisce e li segnala, si chiama ‘Refill my bottle‘. A breve il bar verrà inserito nella lista: proprio oggi è arrivato l’adesivo da esporre sulla porta del bar.