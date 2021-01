Il Papa istituisce giornata dei nonni: “La vecchiaia è un dono”

ROMA – Gli anziani “ci ricordano che la vecchiaia è un dono e che i nonni sono l’anello di congiunzione tra le diverse generazioni per trasmettere ai giovani l’esperienza di vita e di fede“. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus. “I nonni tante volte- sottolinea- sono dimenticati, non dimentichiamo questa ricchezza, questo trasmettere le radici, e per questo ho deciso di istituire la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si terrà in tutta la Chiesa ogni anno la quarta domenica di luglio, in prossimità della ricorrenza dei santi Gioacchino ed Anna, i nonni di Gesù”. Bergoglio conclude: “E’ importante che i nonni incontrino i nipoti e i nipoti si incontrino con i nonni perché – come dice il profeta Gioele – i nonni davanti ai nipoti sogneranno, avranno l’illusione. E i giovani prendendo forza dai nonni andranno avanti, profetizzeranno. E proprio il 2 febbraio è la festa dell’incontro”.