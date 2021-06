Bologna, trovata morta la 16enne che domenica si era allontanata da casa

(Immagine dal profilo Instagram di Chiara Gualzetti)

BOLOGNA – Chiara Gualzetti, la 16enne che ieri mattina, domenica 27 giugno, si era allontanata dalla sua abitazione di Monteveglio in provincia di Bologna senza dare più notizie è stata ritrovata senza vita nella zona del Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio. I Carabinieri di Bazzano si sono accorti che che sul corpo della 16enne c’erano dei segni verosimilmente compatibili con arma da taglio. Lo conferma in serata un comunicato dei Carabinieri in cui si specifica che ancora non si conoscono i motivi dell’allontanamento della giovane e proseguono le indagini dei Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Bologna.