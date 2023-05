Roger Waters indagato dalla polizia tedesca: “Vestito come SS”. La replica: “Vogliono diffamarmi”

ROMA – Roger Waters è finito sotto indagine dopo il concerto che ha tenuto lo scorso 17 maggio a Berlino. Alla polizia tedesca non è piaciuto l’abbigliamento del cantante “in grado di approvare, glorificare o giustificare il dominio violento e arbitrario del regime nazista“. Come di consueto, infatti, durante l’esibizione di ‘The Wall’, Water ha indossato un impermeabile nero con una fascia rossa al braccio con dei martelli al posto della svastica nazista.

LA REPLICA DI WATERS ALLA POLIZIA TEDESCA

“La mia recente esibizione a Berlino ha attirato attacchi in malafede da parte di coloro che vogliono diffamarmi e mettermi a tacere perché non sono d’accordo con le mie opinioni politiche e i miei principi morali. Gli elementi della mia performance che sono stati messi in discussione sono chiaramente una dichiarazione contro il fascismo, l’ingiustizia e il fanatismo in tutte le sue forme. I tentativi di ritrarre quegli elementi come qualcos’altro sono falsi e politicamente motivati. La rappresentazione di uno sfrenato demagogo fascista è stata una caratteristica dei miei spettacoli sin da “The Wall” dei Pink Floyd nel 1980. Ho passato tutta la mia vita a parlare contro l’autoritarismo e l’oppressione ovunque lo vedessi. Quando ero bambino, dopo la guerra, a casa nostra veniva spesso pronunciato il nome di Anna Frank, lei divenne un ricordo permanente di ciò che accade quando il fascismo viene lasciato senza controllo. I miei genitori hanno combattuto i nazisti nella seconda guerra mondiale, con mio padre che ne ha pagato il prezzo più alto. Indipendentemente dalle conseguenze degli attacchi contro di me, continuerò a condannare l’ingiustizia e tutti coloro che la perpetrano“, si legge in un comunicato di Waters diffuso sui social ufficiali.