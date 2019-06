‘SuperQuark’, ‘Troy’ e ‘Match Point’: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Cinema protagonista stasera sul piccolo schermo. Da non perdere Troy sul 20, Match Point su La5 e Io non ho paura su Iris, tutti in onda alle 21.10.

Rai 1 SuperQuark | 21.25 Piero Angela ci accompagnerà alla scoperta di argomenti interessanti e appassionanti spaziando dall’archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall’economia alla scienza. Rai 2 Un’estate in Provenza | 21.20 Un burbero nonno e tre nipoti adolescenti: uno scontro-incontro generazionale sullo sfondo di una calda estate in Provenza. Rai 3 Chi l’ha visto? | 21.20 Programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e approfondimenti di cronaca con Federica Sciarelli. Rete 4 I Legnanesi | 21.30 La comicita’ de ‘I Legnanesi’ racconta una divertentissima storia di ringhiera della famiglia Colombo. Canale 5 Riviera | 21.30 La vita della miliardaria Georgina viene stravolta dalla misteriosa morte del marito, un collezionista di opere d’arte. Italia 1 Amici come noi | 21.30 Un road movie su due amici inseparabili di Foggia che dovranno lasciare la loro amata citta’ per sfuggire a una situazione piuttosto imbarazzante. La7 Hawthorne – Angeli in corsia | 21.15 La serie, creata da John Masius, è un medical drama con protagonista Jada Pinkett Smith nei panni dell’infermiera Christina Hawthorne Tv8 A spasso con Daisy | 21.30 Anziana e razzista, miss Daisy non riesce ad accettare l’ingresso nella sua vita dell’autista nero Hoke. Nove Una spia non basta | 21.30 Tuck e Franklin sono due agenti della CIA uniti da un profondo legame di amicizia. A seguito del trambusto provocato in una missione top secret i due verranno però sospesi dal caso e relegati alle attività da ufficio. Il loro rapporto viene incrinato dalla bella Lauren. Real Time Famiglie ritrovate | 21.15 Le storie toccanti di persone adottate che hanno vissuto per tutta la vita la sofferenza della separazione dai loro genitori naturali e che decidono di intraprendere un viaggio per ritrovarli. In ogni episodio una ricerca lunga e difficile li porterà finalmente a conoscere il volto di chi li ha messi alla luce.