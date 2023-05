Animalisti Italiani Onlus compie 25 anni e dona 20mila euro di cibo per cani e gatti randagi

ROMA – Sabato 27 maggio Animalisti Italiani Onlus celebra il 25esimo anniversario. Per l’occasione l’associazione donerà oltre 20.000 euro di cibo per i cani e gatti randagi, un modo concreto per fornire una risposta alla crescente richiesta di aiuti alimentari. L’anniversario verrà celebrato con un evento a Roma (presso il Caffè Letterario a partire dalle ore 15) e durante il quale verranno premiati i volontari che si sono distinti per il loro prezioso lavoro gratuito in difesa dei più deboli. Non mancheranno sorprese, regali a tutti i partecipanti, giochi, musica e ospiti illustri.

Madrina della serata la meravigliosa Carmen Russo, accompagnata da Enzo Paolo Turchi. Verranno ricordate le campagne di sensibilizzazione di Animalisti Italiani Onlus e lanciati i nuovi progetti per tutelare gli animali.

Dichiara Walter Caporale, Presidente degli Animalisti Italiani Onlus: “La nostra festa-congresso sarà occasione per celebrare non solo i 25 anni dalla nascita della onlus che ho fondato insieme all’amica e attivista Franca Salerno, ma anche per ricordare come il mondo del volontariato sia risorsa preziosa per il nostro Paese. Dopo il blocco causato dalla pandemia e i problemi derivanti dalla guerra in Ucraina, ripartono, a pieno regime, i nostri progetti come Animal Care per contrastare il randagismo e le attività di monitoraggio del benessere animale, oltre le manifestazioni sul territorio nazionale per la salvaguardia delle specie protette. Ci auguriamo che l’attuale Governo riprenda in mano la questione dei diritti degli animali. La cattiva gestione della fauna selvatica, dai cinghiali a Roma agli orsi a Trento, la mancata dismissione degli animali nei circhi, ancora una volta procrastinata al 2024 e l’assenza di una legge più severa che preveda sanzioni adeguate e il carcere per chi maltratta e uccide gli animali, sono esempi lampanti della grave situazione in cui versano i nostri fratelli senza voce”.

L’evento ospiterà anche la presentazione del libro “Barry Horne. Una vita per la liberazione animale” dello scrittore e giornalista Corrado Galimberti, uno spazio dedicato alle testimonianze di volontari di enti del terzo settore come la Comunità di Sant’Egidio impegnati ad aiutare persone con fragilità e si concluderà con l’esibizione al pianoforte della musicista Alessandra Celletti.

COME ACCREDITARSI ALLA FESTA

Prenotazione obbligatoria inviando un messaggio al numero 📲3428949304 oppure via mail a 📧[email protected]

Ingresso a offerta libera, prenotazione obbligatoria per partecipare alla cena. Qui tutte info.

