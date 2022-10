Sorridere per finta migliora l’umore, lo dice la scienza

VENEZIA – Che sorridere faccia bene è cosa nota, ma la sorpresa è che basta anche solo fingere un sorriso per migliorare il proprio umore. Lo rivela la ‘Many smiles collaboration’, uno studio condotto da scienziati di tutto il mondo, tra cui Marco Marozzi, professore di Statistica all’Università Ca’ Foscari di Venezia, e Marco Tullio Liuzza, professore di Psicometria all’Università Magna Graecia di Catanzaro.

LA SCOPERTA È UN TASSELLO RILEVANTE NELLO STUDIO DELLE EMOZIONI UMANE

Secondo la ricerca pubblicata su ‘Nature Human Behavior’, mimare un sorriso alzando gli angoli della bocca, contraendo le guance e socchiudendo gli occhi influenzerebbe la nostra esperienza emotiva. Si tratta di un tassello rilevante nello studio delle emozioni umane, in particolare per quanto riguarda il dibattito su come le espressioni facciali influenzino le nostre emozioni.

L’ESPERIENZA DELLE EMOZIONI DERIVEREBBE DALLE SENSAZIONI DEL NOSTRO CORPO

Secondo una teoria la nostra esperienza consapevole delle emozioni deriverebbe dalle sensazioni del nostro corpo e il ruolo delle espressioni facciali ha fornito evidenze in questo senso, ma alcuni esperimenti hanno invece instillato dei dubbi a riguardo.

Nel 2019 Nicholas Coles dell’Università di Stanford ha quindi deciso di avviare la ‘Many smiles collaboration’, provando un esperimento studiato appositamente per chiarire la questione.

L’ESPERIMENTO HA PREVISTO TRE DIVERSE TECNICHE PER ATTIVARE LA MUSCOLATURA DEL SORRISO

L’esperimento ha coinvolto 3.878 partecipanti da 19 diversi Paesi e ha messo in campo tre diverse tecniche per attivare la muscolatura del sorriso. Ad un terzo dei partecipanti è stato chiesto di usare il metodo della penna tra i denti, un altro terzo di imitare l’espressione di attori sorridenti in foto, mentre ai restanti sono state date istruzioni su come avvicinare gli angoli della bocca alle orecchie e alzare le guance usando solo i muscoli facciali. Per ogni gruppo, metà partecipanti hanno svolto il compito guardando immagini divertenti, come cuccioli o fuochi d’artificio, mentre gli altri avevano davanti uno schermo vuoto. A tutti è stato anche poi chiesto di ripetere la visione mantenendo un’espressione neutra e dopo ogni visione è stata chiesta una valutazione sul grado di felicità.

CHI IMITAVA LE FOTO SORRIDENTI O IMPOSTAVA UN SORRISO HA REGISTRATO UN AUMENTO DI FELICITÀ

I risultati hanno mostrato un aumento di felicità per chi imitava le foto sorridenti e chi impostava il sorriso come da istruzioni, mentre la tecnica della penna tra i denti non ha suscitato cambi di umore significativi. L’esperimento supporta quindi la teoria che le emozioni che percepiamo siano in qualche modo e almeno parzialmente legate ai movimenti dei muscoli e altre sensazioni fisiche. Impostare un sorriso finto, quindi, potrebbe renderci più felici.

