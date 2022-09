All’ Università degli Studi di L’Aquila parte il primo master in Medicina dell’adolescenza

L’Università degli Studi di L’Aquila in collaborazione con la SIMA (Società Italiana di Medicina dell’Adolescenza) ha attivato per l’anno accademico 2022/2023 il primo Master di II livello in Italia in Medicina dell’adolescenza. Il Dipartimento dell’Università di L’Aquila che ha proposto l’offerta formativa ed è responsabile della gestione organizzativa e amministrativo/contabile è quello di Medicina Clinica e Sanità Pubblica, Scienza della Vita e dell’Ambiente. Il docente proponente e coordinatore è il professor Giovanni Farello; il comitato ordinatore è, infine, costituito dalla professoressa Dina Di Giacomo, il professor Arcangelo Barbonetti, il professor Francesco Brancati, il professor Giovanni Farello.

PERCHE’ QUESTO CORSO

Il Corso ha come obiettivo quello di preparare i professionisti della salute ad affrontare le principali problematiche socio-sanitarie dell’età adolescenziale, fornendo informazioni, competenze e strumenti specifici relativi all’approccio clinico che consentano loro di prevenire, diagnosticare e trattare fragilità e/o patologie attinenti alla sfera fisica e psicologica del giovane. Nel periodo della vita chiamato ‘adolescenza’, che porta il bambino a divenire un adulto, avvengono una serie molto complessa di modificazioni fisiche, ormonali e psichiche che rendono l’approccio alla prevenzione e cura delle principali problematiche molto diverso dall’approccio diagnostico-terapeutico sia del bambino che dell’adulto. Pertanto, si ravvede, a livello globale, la necessità di professionisti socio-sanitari che siano formati e dedicati ad approfondire le diverse tematiche della salute di tale fascia d’età sia dal punto di vista fisico che psicologico.

Il Master in Adolescentologia vuole colmare il vuoto di cultura e assistenza per l’età adolescenziale, che non ha ancora riferimenti professionali specificamente dedicati. La nuova offerta formativa intende spaziare, nella sua struttura modulare, sugli aspetti fisiopatologici della crescita e dello sviluppo puberale, l’obesità e i dismetabolismi, le alterazioni della crescita staturale, gli ormoni coinvolti nell’andrologia e nella ginecologia dell’adolescente, il neurosviluppo, le alterazioni del comportamento alimentare, la medicina dello sport con attenzione alle problematiche del doping e dell’aspetto riabilitativo/sociale dell’attività sportiva, le dinamiche ormonali e psicologiche dell’adolescente nell’ambito della sfera sessuale, la preservazione della fertilità, le malattie sessualmente trasmesse, la contraccezione, la disforia di genere e le minoranze sessuali cisgender, la relazione medico-adolescente-famiglia allo scopo di favorire la salute integrale dell’adolescente, la gestione del periodo di transizione nei ragazzi con patologia cronica e/o sequele di patologie oncologiche, sindromiche e malformative dell’infanzia.

IL PROGRAMMA

Il composito programma formativo spazia in tutti questi variegati ambiti proponendo una serie di corsi integrati: Corso integrato di auxologia (fisiopatologia della crescita, antropometria, stadi di maturazione puberale); Corso integrato cure primarie in adolescenza (interazione medico – adolescente; assistenza primaria dedicata all’adolescente); Corso integrato in genetica dell’adolescenza (genetica degli stati intersessuali; genetica dei disordini dell’accrescimento e della pubertà); Corso integrato endocrinologia dell’adolescenza (disturbi del timing dello sviluppo puberale; terapie ormonale sostitutive e relativa compliance; iperandrogenismi, policistosi ovarica, tireopatie); Corso integrato medicina della nutrizione (alterazioni metaboliche nell’obesità adolescenziale; alterazioni metaboliche nelle magrezza patologiche dell’adolescente; disturbi del comportamento alimentare); Corso integrato medicina della transizione (gestione della transizione a reparti/servizi dell’adulto; modalità di educazione dell’adolescente nel transitare allo specialista dell’adulto); Corso integrato sviluppo psichico adolescente (sviluppo psico-sociale normale e patologico dell’adolescente; indicatori precoci comportamenti a rischio; identità di genere e minoranze sessuali); Corso integrato disagio sociale adolescenziale (riconoscimento situazioni di abuso familiare/sessuale; riconoscimento e trattamento condizioni di bullismo/cyberbullismo, prevenzione); Corso integrato medicina dello sport (valutazione cardio-respiratoria dell’adolescente nella pratica sportiva; importanza dell’attività fisica e sportiva; consapevolezza del fenomeno doping e relative conseguenze); Corso integrato dipendenze in adolescenza (caratterizzazione delle sostanze stupefacenti; prevenzione delle dipendenze); Corso integrato ginecologia-andrologia in adolescenza (principi e metodi della contraccezione; malattie sessualmente trasmesse; preservazione della fertilità maschile e femminile); Corso patologia cronica adolescente (l’adolescente con patologia oncologica; l’adolescente con patologia sindromica o rara; l’adolescente con cardiopatia congenita operata; l’adolescente con patologia ematologica).

CARATTERISTICHE DEL MASTER

La durata è di 1 anno. Il Master è rivolto a medici, psicologi, professioni sanitarie. L’inizio delle lezioni e delle attività è previsto per il mese di novembre 2022. Il monte ore totale (comprensivo di didattica frontale, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari, attività di studio e preparazione individuale) è di 1.500 ore. Sede di svolgimento delle attività didattiche è l’Università degli Studi L’Aquila. La didattica sarà erogata in modalità on-line.

CRITERI

Ai fini dell’accesso a questo Master sono imprescindibili requisiti il possesso del Diploma di Scuola secondaria superiore di secondo grado, della durata di cinque anni, e del Diploma di Laurea Medicina e Chirurgia o Scienze Infermieristiche ed Ostetriche o Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione o Psicologia. Ai fini dell’ammissione, il Comitato Ordinatore valuterà la validità di ogni altro titolo di studio che il candidato intenda presentare. Termini e modalità per l’ammissione al Master: i/le candidati/e devono effettuare la domanda di ammissione inderogabilmente dal primo agosto al 5 novembre 2022, esclusivamente online, accedendo all’indirizzo web: http://segreteriavirtuale.univaq.it. Per maggiori dettagli: professor Giovanni Farello [email protected]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it