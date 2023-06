Favorire il passaggio generazionale nelle imprese, a Roma un convegno per discuterne

ROMA – Come favorire il passaggio generazionale nelle imprese italiane appartenenti a famiglie? E come conciliare la distribuzione delle quote societarie tra i figli, così come prevede la legge, con una successione ordinata che premi ‘il migliore’ ma sempre rispettando la sicurezza economica di tutti i discendenti? Se ne parlerà giovedì 22 giugno, dalle 15, nella Sala del Trono di Palazzo Altieri in piazza del Gesù a Roma, in un convegno promosso dall’Associazione nazionale per lo studio dei problemi del Credito (Anspc). Dopo i saluti introduttivi di Alessandro Varaldo, ad Banca Aletti – Gruppo Banco Bpm, e di Ercole Pellicanò, presidente Anspc, terrà una relazione il presidente della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Maurizio Sella. A seguire, a partire dalle 16.20, si aprirà una tavolo rotonda con Gianni Letta, presidente Civita; Luigi Abete, presidente Luiss Business School; Fabio Carniol, general manager Helvetia Vita e Helvetia Italia – Gruppo Helvetia Italia; Oscar Cosentini, direttore Master Scienze Economiche Bancarie, Università Luiss di Roma; Giovanni Marafante, consigliere delegato Aletti Fiduciaria; Domenico Siclari, professore all’Università Sapienza di Roma, avvocato cassazionista; Nicoletta Spagnoli, presidente e ad della Luisa Spagnoli Spa; Maurizio Stirpe, vicepresidente Confindustria, con delega al Lavoro e alle Relazioni Industriali.

