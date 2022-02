ROMA – Ieri notte a Roma, verso le 3.30, un appartamento al quarto piano di una palazzina a largo Messico 7, zona Parioli, è andata a fuoco. Due le persone tratte in salvo dai vigili del fuoco. In corso gli accertamenti per risalire alle cause che hanno provocato l’incendio.



L’appartamento è stato completamente distrutto dalle fiamme, ed è inagibile anche l’abitazione sottostante.