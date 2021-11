Violenza sulle donne, So.Germa promuove seminario su criticità economiche

ROMA – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre, l’associazione So.Germa. ha organizzato un seminario di studio con il patrocinio del Sole 24 Ore e Confcommercio Terziario Donna per abbattere insieme alle diverse professionalità tutti i muri. Così l’associazione in una nota.

“L’obiettivo che si propone So.Germa.- continua la nota- è quello di portare all’attenzione, di professionisti e non, i gravosi aspetti economici che coinvolgono la donna durante il periodo strettamente legato alla violenza subita e nel periodo immediatamente successivo evidenziando le criticità legate alla sopravvivenza, comprese quelle strettamente attinenti alla tutela dei propri figli”.

L’auspicio “è che tutti i professionisti mostrino una concreta sensibilità sul tema e portino il loro contributo nell’associazione per partecipare sempre più attivamente con le proprie competenze”, conclude la nota dell’associazione. Dalla locandina si accede alla registrazione per la partecipazione on-line.