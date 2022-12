C’è l’accordo Ue sul tetto al prezzo del gas: price cap a 180 euro

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – I ministri dell’Energia dell’Unione europea hanno trovato l’accordo su un meccanismo temporaneo per la correzione dei prezzi eccessivi del gas. Lo strumento, che ha una natura dinamica, sarà attivato quando contemporaneamente i prezzi del gas sul mercato Ttf (acronimo per Title Transfer Facility) eccederanno 180 euro per megawatt per tre giorni di fila e quando la differenza tra i prezzi del ttf e quelli del gas naturale liquefatto a livello globale supererà i 35 euro nello stesso periodo. Quando attivato sarà in funzione per 20 giorni.

PICHETTO: “DA CONSIGLIO UE ENERGIA OK TETTO PREZZO GAS, VITTORIA CITTADINI“

“Il Consiglio Energia ha approvato il tetto al prezzo del gas. È la vittoria dei cittadini italiani ed europei che chiedono sicurezza energetica. È la vittoria dell’Italia che ha creduto e lavorato per raggiungere questo accordo”. Così su Twitter Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it