In centinaia a Milano per l’anteprima della nuova stagione di The Ferragnez

ROMA – Sono disponibili da oggi su Amazon Prime Video i primi quattro episodi della seconda stagione di “The Ferragnez”, la docu-serie creata con Chiara Ferragni e Fedez e prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios. Ieri l’anteprima con il pubblico all’Arco della Pace a Milano. In centinaia si sono recati nella location scelta dai due coniugi per strappare un saluto o un selfie con la coppia. E, come mostrano le storie dei due su Instagram, il colpo d’occhio non era da poco.

I Ferragnez, insieme agli altri componenti della famiglia, hanno sfilato su un carpet fuscsia delimitato da transenne. Dopo le foto di rito si sono avvicinati ai fan in delirio. Durante la serata, è stato mostrato un riassunto di 40 minuti dei 4 episodi. Si vedranno “momenti difficili ma anche momenti spensierati: un mix di tutto lo scorso anno a partire da marzo”, hanno detto Fedez e Chiara. I restanti 3 saranno online dal 25 maggio. A settembre, invece, sarà rilasciato un episodio speciale su Sanremo 2023.