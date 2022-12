Idee e dibattiti sulle nuove generazioni, al via l’assemblea generale del Consiglio Nazionale dei Giovani

ROMA – Futuro, possibilità, prospettive. Sono le parole chiave dell’Assemblea generale del Consiglio Nazionale dei Giovani che si è aperta oggi l’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma. L’evento, che terminerà domenica 18 dicembre, vede tra gli altri la partecipazione di Maria Cristina Pisani, presidente del Cng; Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani e Tiziano Treu, presidente del CNEL.

OPPORTUNITA’ E PROSPETTIVE CONTRO DISAGIO



“Parleremo delle opportunità che dovremo creare insieme, con l’aiuto e il sostegno di tutte le associazioni giovanili per questa generazione- ha commentato alla Dire la presidente Pisani- Parleremo delle nuove opportunità occupazionali da creare ma soprattutto di come affrontare il disagio sociale e psicofisico che stanno vivendo tantissimi ragazzi a causa della pandemia e della grave crisi economica che stiamo vivendo”.

METTERE IN CAMPO TUTTI GLI STRUMENTI NECESSARI

“La legge di bilancio presenta importanti novità. Come la decontribuzione fiscale per gli under35, una risposta concreta al maggiore problema giovanile, cioè la disoccupazione- ha aggiunto- L’istat ci ha detto che attraverso questa misura siamo riusciti a raddoppiare nel 2022 i contratti a tempo indeterminato degli under 36. Nel Pnrr poi ci sono tantissime novità: nel 2023 verranno realizzati il 30% dei progetti affidati ai giovani. Abbiamo per questo la necessità di mettere in campo tutti gli strumenti per poter far sì che tutti i provvedimenti economici e fisici stanziati abbiano effetto sulle giovani generazioni”.

32% GIOVANI DICHIARA DI SOFFRIRE DI SOLITUDINE

Secondo uno studio sul disagio giovanile condotto dal Cng in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, il 32% dei giovani tra i 18 e i 34 anni dichiara di soffrire spesso di solitudine. “Per questo, in piena sintonia con il ministro, intendiamo costruire un percorso strutturale che sia orientato a dare risposte a queste priorità: dal tema occupazionale a quello della casa, dal benessere psicofisico all’inclusione sociale- aggiunge ancora Pisani- Oggi è indispensabile che l’attenzione alle politiche giovanili entri a pieno titolo tra le priorità degli esecutivi di tutta Europa, in maniera trasversale, e senza esitazioni o rinvii”.

ABODI: METTERE IN PRATICA QUELLO CHE GIA’ C’E’

“Avverto il dovere di tramutare gli auspici in proposte concrete- ha detto Abodi- quello del Cng deve essere uno strumento oggettivo di stimolo. Misuriamoci sui dati concreti. Tutto quello che il Cng sta facendo è per me una mappa di un percorso. Non dobbiamo inventare nulla, ma solo mettere in pratica quello che già c’è. Facciamo in modo che un decreto stabilisca le buone ragioni di questa presenza e dia senso al Cng. Dobbiamo darvi una dignità di una nascita non casuale ma di un impegno più strutturato”.



A portare i saluti del Comune di Roma, Lorenzo Marinone, presidente della commissione Politiche giovanili del Comune, e Michele Scioscioli, Capo dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale.

