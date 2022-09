Blake Lively è incinta: in arrivo il quarto figlio da Ryan Reynolds

(Foto dal profilo Instagram di Blake Lively)

ROMA – Blake Lively è incinta. L’attrice è in attesa del quarto figlio dal collega Ryan Reynolds. La coppia, che si è sposata il 9 settembre 2012, ha tre bambine: James (nata nel 2014), Inez (2016) e Betty (2019). A svelare la notizia è stata la stessa interprete di Gossip Girl all’Annual Forbes Power Women’s Summit che si è svolto a New York per celebrare la forza e l’influenza delle donne nel business. La star, fasciata in un mini abito di paillettes firmato Valentino, ha lasciato intravedere il pancino, mostrandosi più solare che mai. Ha persino scherzato sulla nuova gravidanza: “Mi piace creare. Non importa se si tratti di cucinare, raccontare, fare business o umani. Mi piace davvero creare”.

Un senso dell’humor che condivide con il marito, da sempre ironico anche nelle dichiarazioni d’amore. Affiatatissimi, Blake e Ryan sono la coppia più amata di Hollywood. Lo scorso 26 agosto, in occasione del 35esimo anniversario dell’attrice, però, il prossimo papà di 4 ha scelto il romanticismo: “Sei spettacolare. Non so se tu sia vera o sia stata inventata”.

