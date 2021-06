Al liceo Gioacchino da Fiore di Rende un manuale di teatro dedicato a Shakespeare

COSENZA – “William Shakespeare non ha scritto alcun manuale di teatro, ma possiamo trovare le sue preziose istruzioni in molte delle sue opere immortali, in cui alcuni personaggi interpretano una sorta di suo alter-ego che insegna ai suoi attori come fare teatro”. Inizia così il piccolo trattato online, in versione sfogliabile, realizzato dagli studenti e dalle studentesse del III B del liceo classico ‘Gioacchino da Fiore’ di Rende (Cosenza), che supportati dalla docente d’inglese Fabiola Salerno, hanno studiato, selezionato e messo insieme alcuni personaggi del più grande drammaturgo di tutti i tempi.



‘A piacer vostro’, ‘Amleto’, ‘Enrico V’, ‘Macbeth’, ‘Romeo e Giulietta’, sono i capolavori shakespeariani analizzati e riportati in inglese e in italiano in un complesso lavoro di analisi. “Abbiamo lavorato su Shakespeare– spiega Fabiola Salerno- con uno sguardo sulla realtà quotidiana, conoscere la letteratura significa anche migliorarci come persone. I ragazzi hanno studiato alcune parti selezionate che sono state inserite all’interno del manuale in un lavoro corale, in cui tutti hanno fatto la loro parte”.

I brani riportati in lingua originale e nella loro traduzione in italiano, sono inframezzati da sezioni multimediali, in cui è possibile vedere alcune scene dei più bei film tratti dalle opere di Shakespeare ed ascoltare le letture e le interpretazioni dei brani, corredati di commenti, riflessioni ed illustrazioni grafiche realizzati dai partecipanti al progetto. “Alcune studentesse– conclude la docente di inglese- hanno, inoltre, estrapolato dalle opere teatrali analizzate, una serie di regole teatrali di Shakespeare, che completano il manuale”.