Etna in eruzione, aeroporto di Catania chiuso fino alle 20

NAPOLI – La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica “che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale ricaduta di cenere vulcanica, le operazioni di volo sono sospese fino alle ore 20:00 di lunedì 14 agosto. Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibiti”. Così in una nota di Sac con cui si invitano “i gentili passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea“. Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell’Aeroporto www.aeroporto.catania.it

Per la chiusura dell’aeroporto di Catania collegata all’eruzione dell’Etna, sono 22 al momento i voli che Ryanair ha deviato su Trapani. Gli 8 della mattina sono atterrati e ripartiti vuoti verso la propria base. Nel pomeriggio ripartirà da Trapani anche qualche passeggero. A darne nota Airgest, società che gestisce l’aeroporto civile “Vincenzo Florio” di Trapani Birgi che ieri era tornato “alla normalità” dopo la precedente emergenza dello scalo catanese di Fontanarossa, dove lo scorso 16 luglio è divampato un incendio che ha causato gravi danni ed una iniziale chiusura. “Ci sono stati dei disagi per sistemare i passeggeri sui pullman in direzione Catania – ha riferito Salvatore Ombra, il presidente di Airgest -. Il reperimento di questi mezzi è stata l’emergenza principale, come l’altra volta ma piano piano abbiamo rimesso in piedi la macchina ex Fontanarossa. È stata assicurata la massima assistenza da parte della compagnia aerea e i bus per Catania sono puntuali e in numero adeguato. Alle 18,00 – aggiunge – si riunirà il Nucleo di Coordinamento Operativo che deciderà della riapertura dello scalo catanese dove, al momento, sono in corso le attività di rimozione della cenere caduta in modo consistente“.