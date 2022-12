Zio Paperone festeggia i suoi 75 anni

ROMA – Zio Paperone festeggia 75 anni. Il 15 dicembre ricorre, infatti, l’anniversario della prima apparizione di Paperon De’ Paperoni, lo Zione più amato-odiato della Banda Disney.

Scrooge McDuck, questo il nome originale, decano della famiglia dei Paperi e frutto della penna di Carl Barks, compare per la prima volta nella storia cult Il Natale di Paperino sul Monte Orso, nelle vesti dello zio anziano e taccagno di Paperino. Di origini scozzesi, in questa prima avventura è ritratto come molto anziano, un po’ acciaccato e con una spiccata dote: l’amore smisurato per il denaro. Una caratteristica che non lo abbandonerà mai, neanche quando Barks, comprendendo il potenziale di questo personaggio, inizia a disegnarlo un po’ più giovane e “arzillo”.

Da quel lontano 1947 sono tantissime le avventure che hanno visto protagonista il celebre Zione. Oltre alle divertenti vicende con gli amati e talvolta bistrattati nipoti, Paperone è famoso anche per le ineguagliabili dispute con la Banda Bassotti, sempre alla ricerca di un impenetrabile varco per svaligiare il Deposito, con la strega Amelia, che brama la celeberrima Numero 1, oppure Brigitta, che non è interessata alle ricchezze del papero, bensì a rubarne… il cuore, con scarsi successi, senza infine dimenticare il suo antagonista negli affari, Rockerduck.

Per festeggiare questo importante anniversario, Giunti Editore pubblica un nuovo volume della collana Disney ‘Le più belle storie a fumetti‘, dedicato proprio a Zio Paperone. Una raccolta di 11 storie tra le migliori pubblicate negli ultimi venti anni, per scoprire i tanti volti dello Zione: papero avventuroso alle prese con improbabili viaggi alla ricerca di tesori, deciso adoratore delle sue monete nelle quali si tuffa come “pesce baleno”, indomito con i suoi antagonisti e tanto, tanto altro ancora. Zio Paperone appare come un personaggio burbero ma, sotto sotto, ha un grande cuore ed è portato anche a gesti di nobile generosità. È un simpatico avaro, o meglio, un papero parsimonioso, e sicuramente uno dei personaggi Disney più amati e ricco di avventure ed esperienze.

