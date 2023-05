Alessandra Amoroso ha un nuovo fidanzato: la cantante paparazzata con Valerio

Foto di Chi

ROMA – A tre anni dalla fine della storia con il produttore Stefano Settepani, Alessandra Amoroso ha ritrovato l’amore. La cantante è stata paparazzata da Chi con il tecnico del suono Valerio Pastore. I due sono stati fotografati insieme tra le corsie di un supermercato. Complici e sorridenti, la coppia non è sembrata infastidita dai fotografi secondo quanto viene riportato.

Ventotto anni lui, 36 lei, i due hanno caricato tutto in macchina per poi dirigersi verso casa della Amoroso a Roma. Valerio sarebbe originario di Eboli, in provincia di Salerno, ma al momento vive a Olevano Tusciano. Impossibile sapere da quanto tempo la storia con la Amoroso è iniziata.

I RUMORS PRECEDENTI ALLE FOTO

Da tempo, sul web si vociferava di un possibile nuovo amore per l’ex Amici. Gli amanti del gossip avevano addirittura ipotizzato una frequentazione con il collega Aiello, con il quale è molto amica. La smentita era arrivata dalla diretta interessata. Con Settepani, invece, Alessandra è stata legata dal 2015 al 2020.

In un’intervista a Grazia, Alessandra ha raccontato: “L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore“. E oggi è arrivato quel momento.