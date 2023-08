Addio a Mario Tronti, muore a 92 anni il politico e filosofo teorico dell’operaismo

ROMA – È morto Mario Tronti, aveva 92 anni. Fu politico (due volte deputato, con il Pds e poi con il Pd), professore e filosofo, padre dell’operaismo italiano.

“Con Mario Tronti scompare un intellettuale raffinato, in costante ricerca, che ha dato un contributo molto profondo alla sinistra italiana ed europea. Le sue riflessioni, sempre percorse dal dubbio, le sue analisi, mai banali, ma anche il suo impegno politico intenso e diretto rappresentano un patrimonio da non disperdere. Tutta la comunità democratica si stringe attorno alla sua famiglia e ai suoi cari”. A dirlo in una nota è la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein.

“Se ne è andato Mario Tronti. Ci lascia un grande intellettuale, il padre dell’operaismo italiano. Un narratore lucido del ‘900 e di questo scorcio di secolo. Che la terra ti sia lieve compagno Mario”.

Così in un tweet Massimiliano Smeriglio, eurodeputato S&D.

“Ci ha lasciato Mario Tronti. È stato un onore lavorare insieme in Parlamento e potermi confrontare con lui anche negli ultimi anni, imparando sempre qualcosa. Una mente raffinata, una vita coerente coi suoi ideali, un difensore della buona politica, avversario di ogni populismo. Un amico affettuoso, una persona fuori dall’ordinario. Ciao Mario”. Così Maria Elena Boschi alla notizia della scomparsa di Mario Tronti.