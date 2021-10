Stasera su Iris il film ‘Steve Jobs’ con Michael Fassbender

ROMA – Il 5 ottobre del 2011 se ne andava Steve Jobs. Fondatore di Apple, Pixar e NeXT è stato un visionario, precursore dei tempi, la cui storia fatta di successi, ma anche di inaspettate cadute, continua ad essere fonte di ispirazione per molti. Indimenticabile il suo discorso, pochi mesi prima della morte a causa di un cancro che lo ha stroncato non ancora sessantenne, davanti ai giovani dell’Università di Stanford, che con il suo ‘Stay hungry, stay foolish’ incoraggiò a seguire sempre i propri sogni.

Questa sera, mercoledì 6 ottobre, alle 21.15 Iris gli rende omaggio con la pellicola ‘Steve Jobs’, diretta da Danny Boyle. Il film, uscito nelle sale nel 2015, ha come protagonista Michael Fassbender e si basa sulla biografia autorizzata del fondatore di Apple, scritta da Walter Isaacson e pubblicata nel 2011. Diviso in 3 atti, ripercorre la storia di Jobs attraverso tre lanci di prodotti tecnologici iconici: il Macintosh nel 1984, il NeXTbube del 1988 e l’’iMac del 1998. A firmare la sceneggiatura del film, nel quale recitano anche Kate Winslet e Seth Rogen, è il premio Oscar Aaron Sorkin.

